Citi'ye göre yapay zeka hisselerinde "balon" var mı?

ABD’li banka Citi tarafından hazırlanan raporda, "Yapay zekâ hisseleri pahalı ancak balon bölgesinde değil" denildi.

Rapora göre, bankanın değerleme modeli sadece birkaç kırmızı bayrak gösteriyor. Uyarılar ağırlıklı olarak ABD'deki varlık ağırlıklı şirketlerde ve uluslararası kullanıcılarda ortaya çıkıyor.

Banka değerlendirmesinde, yatırımcılara pozisyonda kalmayı ancak aşırı ısınan alanlarda kar realizasyonu yapma önerisini sundu.