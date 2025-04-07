Citi'ye göre yatırımcı endişesi yön değiştirdi

Citi, Başkan Trump'ın gümrük tarifesi planlarının piyasaları ürküttüğünü ve Avrupa hisse senetlerinde önemli bir satış dalgasını tetiklediğini ve şu anda endekslerin düzeltme bölgesine girdikledini söyledi.

Citi'ye göre, planlanan tarife seviyeleri Avrupa şirketlerinin kazanç büyümesi üzerinde yüzde 3 puanlık bir engel oluşturabilir. Kazanç büyümesi için konsensüs beklentiler %7 seviyesindeydi.

Stratejistler, “Tarifeler daha anlamlı bir ekonomik yavaşlamaya yol açarsa, Avrupa hisse başına kar büyümesi bu yıl yatay veya aşağı gelebilir” değerlendrimesini de yapıtılar.

Citi'ye göre bu yılki yatay kazanç büyümesi, hisse senetlerinde daha fazla düşüş için alan anlamına geliyor. Stoxx Europe 600 endeksi %5,5 düşüşle 469,05 seviyesine geriledi.