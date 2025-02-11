Cleveland Fed Başkanı: Faizlerde sabır zamanı

Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, enflasyonu hedefe geri döndürme ihtiyacının para politikasını şimdilik duraklatacağını söyledi.

Kentucky eyaletinin Lexington kentinde düzenlenen bir etkinlik öncesinde yaptığı konuşmada Hammack, “Mevcut ekonomik koşullar göz önüne alındığında, faiz oranını bir süre daha sabit tutmak muhtemelen uygun olacaktır” dedi.

“Sabırlı bir yaklaşım, iş gücü piyasasının sağlığını, enflasyonun sürekli olarak yüzde 2'ye dönüp dönmediğini ve ekonominin mevcut faiz ortamında nasıl bir performans gösterdiğini değerlendirmemize olanak tanıyacaktır” diyen Hammack, para politikasının genel duruşunun ekonomideki değişikliklere yanıt vermek için "iyi konumlandırılmış" olduğunu belirtti.

Hammack, enflasyonu yüzde 2'ye geri getirmenin “çok önemli” olduğunu ve Fed'in asıl zorluğunun güçlü bir iş piyasasına zarar vermeden fiyat baskılarını azaltmak olduğunu söyledi. Hammack ayrıca mevcut kanıtların para politikasının “ılımlı ölçüde kısıtlayıcı” olduğunu gösterdiğini belirtti.

Hammack enflasyonun bir sorun olmaya devam ettiği konusunda uyardı. “Yüksek enflasyonla ilgili yakın geçmiş göz önüne alındığında, enflasyon görünümüne yönelik riskler yukarı yönlü görünmektedir ve bu durum yüzde 2'ye dönüşü geciktirebilir ve yüksek enflasyonu ekonomiye daha fazla yerleştirme riski yaratabilir” dedi.

Hammack, “Yakın vadede hangi potansiyel hükümet politikalarının uygulanabileceği konusunda belirsizlik var ve bunların ekonomik etkileri konusunda önemli ölçüde belirsizlik var. Örnek olarak gümrük tarifelerini ele alırsak, bu tür vergilerde çok sayıda hareketli parça olduğu için politikanın nihai etkilerini değerlendirirken sabırlı olması uygun olacaktır” dedi.