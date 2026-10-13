Cleveland Fed Başkanı Hammack: Enflasyonda hedefe dönüş için faiz artırılmalı

Hammack'e göre fiyat artışlarındaki direncin arkasında sadece enerji kalemi yok. İç talepteki canlılık da enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor. Buna karşın iş gücü piyasasının gücünü koruması ve büyümenin sürmesi, Fed'in elini rahatlatıyor.

Şirketler maliyetin üzerinde zam planlıyor

Hammack'in en dikkat çekici uyarısı fiyatlama davranışları üzerine oldu. Bazı şirketlerin maliyet artışını aşan oranda zam planladığını belirten Cleveland Fed Başkanı, bunun enflasyonun zihinlere yerleştiğinin sinyali olabileceğini söyledi. Bu nedenle uzun vadeli beklentilerin kendiliğinden düşük kalacağı varsayımına karşı temkinli olunması gerektiğini vurguladı.

Yapay zeka kaynaklı yatırım dalgasının yarattığı talebin geçici olmadığını dile getiren Hammack, para politikası doğru kurgulansa bile dezenflasyon sürecinin zaman alacağı görüşünü paylaştı.

Para politikasında ‘az ve sık’ artış modeli

Mevcut finansal koşulların sıkılık derecesini nötr olarak tanımlayan Hammack, daha kısıtlayıcı bir duruşa ihtiyaç olduğunu ifade etti. Faiz politikasında izlenecek yönteme ilişkin olarak ise büyük adımlar yerine daha küçük oranlı ancak daha sık aralıklarla yapılacak artışların daha sağlıklı olacağını, bu yaklaşımın riskleri daha iyi yöneteceğini belirtti.

Hammack son olarak, Fed yetkililerinin aldığı kararların mantığını kamuoyuna anlatma yükümlülüğü olduğunu hatırlattı. Politika tepkisinin öngörülebilir olmasının, hem hanehalkı hem de reel sektörün plan yapabilmesi için kritik önemde olduğunu vurguladı.