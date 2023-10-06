Coca-Cola İçecek'ten borçlanma aracı ihracı kararı

Coca-Cola İçecek genel kurumsal ihtiyaçlarının finanse edilmesi amacıyla iki yıl vadeye kadar 3 milyar TL'ye kadar tahvil veya finansman bonosu ihraç edilebilmesi için yönetimi yetkilendirdi.

Şirketten gece saatlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulacağı belirtilerek, onay tarihinden itibaren ihracın 1 yıllık dönem içerisinde bir veya birden fazla tertipler halinde planlandığı ifade edildi.