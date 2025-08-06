Commerzbank, beklentileri aşan kâr sonrası hedef yükseltti

Commerzbank'ın güçlü komisyon gelirleri, faiz gelirlerindeki hafif düşüşü dengeleyerek bu olumlu tablonun oluşmasında kilit rol oynadı. Açıklanan verilere göre, bankanın üç aylık net karı 462 milyon euro olarak gerçekleşirken, bu rakam 369 milyon euro olan piyasa beklentilerini geride bıraktı; ancak bir önceki yılın aynı dönemindeki 538 milyon euronun altında kaldı.

Toplam gelirler ise yüzde 13'lük bir artışla 3,02 milyar euroya ulaşarak 2,98 milyar euroluk tahminleri aştı. Bu dönemde net komisyon gelirleri 1 milyar euro seviyesindeyken, net faiz gelirleri hafif bir düşüşle 2,06 milyar euro olarak kaydedildi.

Commerzbank, yıl sonu net kar hedefini yeniden yapılandırma giderleri öncesi yaklaşık 2,9 milyar euroya, sonrasında ise 2,5 milyar euroya çıkardığını açıkladı; önceki hedefler sırasıyla 2,8 milyar Euro ve 2,4 milyar Euro idi.

Benzer şekilde, net faiz geliri beklentisi de yaklaşık 7,8 milyar eurodan 8 milyar euro civarına yükseltildi.

Banka, net komisyon geliri, maliyet-gelir oranı ve temel sermaye yeterlilik oranı (CET1) gibi diğer kilit göstergelerdeki tahminlerini korurken, sermaye getirisi planlarını da teyit etti.