Commerzbank CEO'su görevinden ayrılıyor
Alman bankası Commerzbank CBKG.DE CEO Manfred Knof'un 30 Eylül'de görevinden ayrılacağını açıkladı.
Şirket daha önce Knof'un yerine şirketin Mali İşler Müdürü (CFO) Bettina Orlopp'un geleceğini belirtmişti.
Knof Eylül ayının başında yaptığı açıklamada ikinci dönemde görev yapmayı düşünmediğini belirtmişti.
Commerzbank CEO'su Knof, geçen hafta yaptığı açıklamada Alman bankasının devralınmasına sıcak bakmadığını bankanın bağımsız kalmasını umduğunu açıkladıktan sonra bu hafta başında İtalyan UniCredit CRDI.MI Commerzbank'taki %9'luk hissesini türev araç işlemleriyle yaklaşık %21'e çıkarmıştı. Commerzbank, İtalyan UniCredit ile birleşme görüşmelerinden sorumlu olarak CFO Orlopp'u görevlendirmeye hazırlanıyordu.