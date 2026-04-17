Commerzbank: Gelişmiş ekonomiler enerji şokuna daha hazırlıklı

Commerzbank’tan Joerg Kraemer, gelişmiş ekonomilerin mevcut enerji krizini 1970’lere kıyasla daha iyi karşılamaya hazır olduğunu söyledi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol kısa süre önce mevcut enerji şokunun 1973, 1979 ve 2022’nin toplamından daha ağır olduğunu belirtmişti.

Kraemer, günlük ham petrol üretimindeki düşüşün önceki krizlerden daha sert olduğunu kabul etmekle birlikte, modern ekonomilerin artık daha az enerji yoğun olduğunu, stratejik rezervlerin daha büyük olduğunu ve ABD’nin artık petrol ve LNG’de net ihracatçı konumuna geldiğini vurguladı.

1974’te petrol fiyatları %250 artmıştı. 2026 için öngörülen artış ise %60 seviyesinde. Ancak Kraemer, “Henüz tehlikenin tamamen geçtiğini söylemek için erken görünüyor” diyerek, arz kesintilerinin sürmesi halinde risklerin yeniden artabileceğine dikkat çekti.