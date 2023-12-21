Commerzbank, hisse geri alımı için onay aldı

Commerzbank, Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) 600 milyon Euro'ya kadar hisse geri alımı için onay aldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, yönetim kurulunun muhtemelen ocak ayı başlarında onay alımını sonuçlandıracağını söyledi. Banka, "Hisse geri alımı için tüm ön koşullar yerine getirilmiştir" dedi.

Banka eylül ayında yaptığı açıklamada, yatırımcılar için ödeme politikasını yenilediğini ve 2024 yılı için kârın en az yüzde 70'i oranında bir getiri hedeflediğini belirtti.

Banka, ayrıca 2025'ten 2027'ye kadar temettü ve hisse geri alımlarında "Yüzde 50'nin çok üzerinde" bir ödeme oranı bekliyor.

2023'teki bir geri alım programı 122 milyon Euro'luk hisse alımıyla sonuçlandı.