Commerzbank, UniCredit’in devralma girişimini reddetti
Commerzbank, UniCredit’in devralma girişimini reddederek İtalyan bankayı “düşmanca taktikler ve yanıltıcı değerlendirmeler” kullanmakla suçladı.
Açıklama, UniCredit’in Commerzbank’ın performansını artırmak için adımlar atması gerektiğine yönelik ifadelerinin ardından geldi.
Commerzbank CEO’su Bettina Orlopp, UniCredit’in 18 aydan uzun sürede sunduğu planın iş modelini yeterince anlamadığını belirterek eleştirilerde bulundu.
Almanya Başbakanı Merz de banka yönetimleri tarafından kabul edilmemiş satın alma girişimlerine karşı olduklarını belirtti.