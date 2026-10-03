Commerzbank’tan Avrupa tahvil piyasası için uyarı: Gelişmeler endişe verici
Avrupa tahvil piyasasında yüksek borçluluk endişeleriyle birlikte satış baskısı derinleşiyor. Fransa'nın kamu borç yükünü hafifletmek adına 43 milyar Euro düzeyinde kesinti ve tasarruf içeren 2027 bütçe planını önermesi, piyasadaki risk primlerini doğrudan tetikledi. Bu gelişmenin ardından Fransa ile Almanya’nın 10 yıllık devlet tahvili getirileri arasındaki makas sert bir yükseliş kaydetti.
Londra Borsası Grubu (LSEG) verilerine göre, Fransa’nın 10 yıllık devlet tahvili (OAT) ile Almanya’nın 10 yıllık gösterge tahvili (Bund) arasındaki getiri farkı 149,17 baz puana ulaştı. Yaşanan bu hareketlilikle birlikte iki ülkenin tahvil getirileri arasındaki makas, Euro Bölgesi borç krizinin yaşandığı 2012 yılından bu yana görülen en yüksek seviyeye çıkmış oldu.
Fransa tarafındaki baskının arkasında bütçe endişeleri bulunuyor. Fransa hükümetinin 2027 bütçesi kapsamında 43 milyar Euro'luk kesinti ve tasarruf planı önermesi, ülkede siyasi ve mali belirsizlikleri artırırken tahvil piyasasında satışları hızlandırdı.
Satış baskısı diğer borçlu ülkelere yayılıyor
Tahvil piyasasındaki son hareketleri endişe verici olarak nitelendiren Alman bankacılık devi Commerzbank, yayımladığı analizde riskin coğrafi olarak genişlediğine dikkat çekti.
Commerzbank'a göre, tahvillerdeki değer kaybı ve getiri makasındaki açılma artık yalnızca Fransa piyasası ile sınırlı kalmıyor. Bu satış baskısının, borçluluk oranları yüksek olan İtalya, Belçika ve Yunanistan gibi diğer Avrupa ülkelerinin tahvil piyasalarına da belirgin şekilde yayıldığı vurgulandı.