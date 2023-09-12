Country Garden'a kreditörlerden iyi haber

Çin'in zor durumdaki gayrimenkul geliştirme şirketlerinden Country Garden'ın Çin'de ihrac etmiş olduğu 6 tahvilinin geri ödemelerinin 3 yıl uzatılması için kreditörlerinden onay aldı.

Reuters'in koruya yakın kaynaklara dayandırarak verdiği habere göre, Çin'deki kreditörler Country Garden'ın toplam 10,8 milyar yuan (1,48 milyar $) değerindeki sekiz tahvilinin geri ödemelerinin 3 yıl uzatılması teklifini oyladılar ve 6 tahvil için vadenin 3 yıl uzatılması kabul edildi.