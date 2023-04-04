Credit Suisse CEO'su: Yaşananlar için üzgünüm

Silicon Valley Bank'ın iflasının ardından gündeme gelen ve piyasalarda yarattığı korkunun yanında finansal sisteme olan güveni de zedeleyen Credit Suisse'ye yönelik iflas korkuları, bankanın UBS'ye satılmasıyla sonuçlanmıştı.

İflasın eşiğinden dönen Credit Suisse'nin CEO'su Axel Lehmann, bankayı kurtaramadıkları için "üzgün olduğunu" söyledi. Zürih'te gerçekleşen yıllık yatırımcı toplantısında konuşan Axel, bankayı kurtamanın mümkün olmadığını ve bunun için çok üzgün olduklarını belirtti.

Bankanın batmasına yönelik korkuların açığa çıkmasında kendisi dahil bütün yönetim kurulunun payı olduğunu itiraf eden Axel, "Bankayı UBS'ye satmaktan başka çaremiz yoktu" dedi.



