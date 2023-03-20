Credit Suisse'nin UBS tarafından devralınması işten çıkarmalara yol açacak

UBS Başkanı Clom Kelleher, Credit Suisse ile birleşme sonrası kaç kişinin işten çıkarılacağını söylemek için çok erken olduğunu, ancak bunun ciddi bir rakam olacağını bildirdi.

UBS-Credit Suisse birleşmesi sonrasında toplam çalışan sayısı 2022 sonu rakamlarına göre 125 bine yaklaşacak. Bunların yüzde 30'u İsviçre'de.

Credit Suisse, UBS ile birleşmeden önce çalışan sayısını 9 bin azaltmak için süreci başlatmıştı. UBS birleşmesi sonrasında bu sayının katlanacağı tahmin ediliyor.

Bu arada UBS Group AG CEO'su Ralp Hammers, Banka çalışanlarını iş konularını Credit Suisse Group AG çalışanları ile konuşmamaları yönünde uyardı.

Çalışanlara gönderdiği notta, Credit Suisse'nin devralınması operasyonunun henüz tamamlanmadığını belirten Hammers, "Anlaşma tamamlanana kadar Credit Suisse hala bizim rakibimiz" dedi.