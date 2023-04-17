Credit Suisse'ten fon çıkışları hızlandı

Morningtar tarafından desteklenen Financial News'un verilerine göre, ABD ve Avrupa'da bulunan 300 civarında Credit Suisse fonundan UBS-Credit Suisse birleşmesinden bu yana geçen 3 haftada 5,6 milyar dolar çıktı.

Morningstar analisti Johann Scholtz yaptığı değerlendirmede, "Credit Suisse-UBS birleşmesinin Credit Suisse Asset Management'a potansiyel etkisi konusunda hala belirsizlik olduğunu söylemek adil olur" dedi.