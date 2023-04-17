Credit Suisse'ten fon çıkışları hızlandı
Credit Suisse markalı yatırım fonlarından sermaye çıkışı, UBS ile birleşme kararı sonrasında hızlandı.
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Morningtar tarafından desteklenen Financial News'un verilerine göre, ABD ve Avrupa'da bulunan 300 civarında Credit Suisse fonundan UBS-Credit Suisse birleşmesinden bu yana geçen 3 haftada 5,6 milyar dolar çıktı.
Morningstar analisti Johann Scholtz yaptığı değerlendirmede, "Credit Suisse-UBS birleşmesinin Credit Suisse Asset Management'a potansiyel etkisi konusunda hala belirsizlik olduğunu söylemek adil olur" dedi.