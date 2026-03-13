CreditSights: Çin ekonomisi Ortadoğu şokuna daha dayanıklı

Fitch Solutions bünyesindeki CreditSights analistleri, Çin'in Ortadoğu çatışmasından diğer ekonomilere kıyasla görece daha az etkileneceğini tahmin etti.

Analistlerin yayımladığı araştırma raporunda, Çin'in büyük ham petrol rezervlerini, deflasyonist ortamı ve hükümetin yakıt fiyatları, hisse senedi piyasaları ile döviz kuruna müdahale potansiyelini gösterdi.

Yaklaşık üç aylık petrol rezerviyle arzın rahat kalması bekleniyor. Enflasyon baskısının ise diğer Asya ekonomilerine kıyasla daha ılımlı olması öngörülüyor. Çin hisse senetleri de diğerlerine göre daha sınırlı düşerken, yuandaki hareketler ise kontrollü seyretti.

Çin bankalarının bölgesel rakiplerine kıyasla daha fazla Ortadoğu maruziyeti bulunmakla birlikte bu tutar toplam kredi portföylerinin küçük bir bölümünü oluşturuyor. CreditSights, büyük Çin bankalarındaki "piyasa performansı" görüşünü korudu. Sınırlı tahvil arzı ve güçlü iç talebi gerekçe göstererek ortak sermayeli bankaları "piyasa performansı"na yükseltti.