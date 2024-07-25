CrowdStrike çalışanlarına ilginç bir kart gönderdi: Kahveniz bizden

Amerikalı siber güvenlik şirketi CrowdStrike, geçen hafta yaşanan bilgi sistemlerindeki küresel kesinti sonrasında bilgisayar hizmetini yeniden sağlamak için uzun saatler boyunca çalışan personeline 10 dolarlık hediye çeki gönderdi.

"Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz"

Bloomberg News'ün aktardığına göre, şirketin çalışanlarına salı günü gönderilen e-postada, İşletme Direktörü Daniel Bernard yaşanan küresel kesintinin giderilmesinde siber güvenlik ve bilgi işlem personelinin "ek iş" yaptığını kabul ederek, "Ve bunun için en içten teşekkürlerimizi gönderiyoruz ve verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz" dedi.

Hediye kartlarının üzerinde Uber Eats kodu ve "Minnettarlığımızı ifade etmek için bir sonraki fincan kahveniz veya gece atıştırmalıklarınız bizden!" ifadesi yer alıyor.

CrowdStrike sözcüsü Kirsten Speas, hediye çeklerinin "müşterilere yardımcı olan takım arkadaşlarına ve iş ortaklarına" gönderildiğini doğruladı.

Yazılım krizi

Geçen hafta perşembe günü başlayıp cuma günü devam eden Crowdstrike'ın hatalı antivirüs güncellemesinin yol açtığı küresel BT kesintisinde dünya çapında en az 8.5 milyon bilgisayar etkilenmişti. Kesintinin yaşandığı saatlerde dünya genelindeki bazı havalimanlarında uzun kuyruklar görülmüş, hastanelerdeki işlemler iptal olmuştu.

Microsoft, dünyanın en büyük BT kesintisinden Avrupa Birliği'ni (AB) sorumlu tuttu.

Teknoloji devi, Wall Street Journal gazetesine yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu'nun ısrar ettiği 2009 tarihli bir anlaşmanın, Microsoft'un siber güvenlik firması Crowdstrike'ın tahminen 8,5 milyon bilgisayarın arızalanmasına neden olan güncellemesini engelleyecek güvenlik değişikliklerini yapmaya engel olduğunu belirtti.