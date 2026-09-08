CXMT’ten Samsung ve SK Hynix’in piyasa hakimiyetine meydan okuyan hamle
Uzun süredir Samsung Electronics ve SK Hynix’in lider olduğu akıllı telefonlar için üretilen bellek çipi pazarına giren CXMT, Xiaomi’nin yakında piyasaya süreceği amiral gemisi akıllı telefon modelinde şirketin yeni nesil bellek çiplerinin kullanılacağını açıkladı.
Deniz Güldağ
Çinli çip üreticisi ChangXin Memory Technologies (CXMT), akıllı telefon ve yapay zeka teknolojilerindeki gelişmelerin de desteğiyle üst segment bellek çipi pazarında hızla büyüdüğüne ilişkin yatırımcılara güvence verdi.
CXMT’nin finansal performansı da bellek çiplerine yönelik artan talebin etkisini ortaya koydu. Şirket, yılın ilk yarısında gelirini yaklaşık 10 kat artırarak net kara geçti.
Teknolojik ilerlemesini pazar payındaki artışa da yansıtan CXMT’nin, küresel DRAM* pazarındaki payının ikinci çeyrekte %10’a ulaştığı tahmin ediliyor. Şirketin pazar payı bir yıl önce %4 seviyesindeydi.
Goldman Sachs ise CXMT’nin 2028 yılına kadar Çin’in DRAM talebinin yaklaşık yarısını karşılayabilecek kapasiteye ulaşabileceğini tahmin ediyor.