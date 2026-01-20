Czechoslovak Group, Euronext Amsterdam’da 3 milyar Euro’luk halka arz hedefliyor

Çekya merkezli savunma sanayi şirketi Czechoslovak Group (CSG), sermaye piyasalarına açılmak üzere Euronext Amsterdam’da halka arz sürecini başlatmaya hazırlanıyor. Piyasa kaynaklarına göre şirket hisselerinin 22 Ocak Perşembe günü işlem görmeye başlaması planlanıyor.

Reuters’in haberine göre, halka arz kapsamında 750 milyon Euro tutarında yeni hisse yatırımcılara sunulacak. Süreçte mevcut ortakların da belirli ölçüde hisse satışı yapabileceği ifade edilirken, bu yapı altında toplam arz büyüklüğünün 3 milyar Euro’nun üzerine çıkması bekleniyor.

Talep toplama takvimi: 20-22 Ocak 2026

Talep toplama sürecinin 20 Ocak’ta (bugün) başlayıp 22 Ocak Perşembe günü tamamlanması öngörülüyor. Planlanan takvimin gerçekleşmesi halinde söz konusu işlem, küresel savunma sanayisi odağında son yılların en yüksek hacimli halka arzlarından biri olarak öne çıkacak.

Zırhlı araçlar, mühimmat ve ağır silah sistemleri alanlarında faaliyet gösteren CSG’nin borsaya açılması, aynı zamanda Amsterdam piyasasında uzun süredir görülmeyen ölçekte bir arz anlamına geliyor. Şirketin halka arz hamlesi, savunma sektörüne yönelik yatırımcı ilgisinin finansal piyasalara daha güçlü biçimde yansıdığını gösteren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.