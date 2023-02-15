Dallas Fed Başkanı Logan: ABD'de faizler beklenenden daha fazla artabilir

"Enflasyon, geçen yıl olduğu gibi art arda tahminlerin üzerinde olduğunda veya birkaç hafta önce olduğu gibi, istihdam raporu herkesin beklediğinden yüzbinlerce daha fazla istihdamla geldiğinde, herhangi bir görünüme güvenmek zor" diyen Logan son zamanlarda beklenenden yüksek gelen bazı ekonomik verilere dikkat çekti.

Prairie View A&M Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Amerika Merkez Bankası’nın (Fed) yüzde 2’lik enflasyon hedefinin önemini de vurgulayan Logan "Enflasyona dair yüzde 2'lik hedefimize zamanında dönme yolunda olduğumuza dair ikna edici kanıtlar görene kadar faiz oranlarını kademeli olarak artırmaya devam etmemiz gerektiğine inanıyorum" dedi.

Logan, mali koşulların da bu süreçte etkili olacağını söyleyerek Fed’in beklenenden daha uzun süre faiz artırmaya hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

Logan, "Ekonomik görünümdeki değişikliklere yanıt vermek veya koşullarda istenmeyen herhangi bir gevşemeyi dengelemek için böyle bir yol gerekliyse, oran artışlarını tahmin edilenden daha uzun süre sürdürmeye hazırlıklı olmalıyız" dedi.