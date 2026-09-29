Dallas Fed: Teksas imalatında büyüme hız kesti

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Eylül ayı verileri Teksas imalatında büyümenin sürdüğünü ancak hız kestiğini gösterdi. Genel iş aktivitesi endeksi 9,8'e gerileyerek genişlemenin yavaşladığına işaret etti. Daha geniş iş koşullarına ilişkin algı iyileşmeye devam etse de bu iyileşme dengesiz seyretti.

Şirketlerin kendi faaliyetlerine ilişkin şirket görünüm endeksi 19,2'den 8,7'ye gerileyerek çok daha yavaş bir toparlanmaya işaret etti. Aynı dönemde geleceğe dönük belirsizlik algısı arttı, görünüm belirsizlik endeksi 3 puanlık artışla 11,3'e yükseldi.

İstihdam güçlendi, çalışma saatleri endeksi yatay seyrediyor

Anketin istihdam tarafı güçlü kaldı. İstihdam endeksi 8’den 15,1'e çıkarak 7 puanlık artışla büyümenin hızlandığını gösterdi. Buna karşın çalışma saatler endeksi 5,6 seviyesinde neredeyse değişmedi.

Fiyat ve ücret baskısı yeniden yükselişte

Maliyet tarafında baskılar eylülde genişledi. Nihai mal fiyatları endeksi 5 puan artarak 27,6'ya çıktı. Hammadde fiyatları endeksi 8 puanlık sert artışla 52,2'ye yükselerek serinin uzun dönem ortalaması olan 28'in oldukça üzerinde kalmaya devam etti. Ücretler ve yan haklar endeksi de 6 puan artarak 27,4'e çıktı.

Geleceğe dönük beklentiler olumlu bölgede kalsa da ivme kaybı sürüyor. Gelecek dönem üretim endeksi 40,3'te yatay seyrederken, gelecekteki genel iş aktivitesi endeksi 37,2'den 20,8'e geriledi.