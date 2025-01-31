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Danimarka Merkez Bankası faiz indirdi

Danimarka Merkez Bankası, gösterge faiz oranını 25 baz puan indirdi.

Haber Merkezi
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Danimarka Merkez Bankası faiz indirdi
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Danimarka Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz indiriminin ardından, kronun euroya sabitlenmesini sürdürmek için referans faiz oranını 25 baz puan düşürdü.

Planlı toplantılar yapmayan Banka, ECB kararının ardından gösterge faiz oranını %2,60’tan %2,35'e çektiğini açıkladı.

Danimarka kronu, geçtiğimiz hafta altı aylık düşük seviyeye gerilemesine rağmen merkez paritesine yakın kalmaya devam ediyor ve Banka'nın son aylarda döviz piyasasına müdahale etmesine gerek bırakmıyor.

Danimarka Merkez Bankası, euroya sabit bir döviz kuru uyguluyor. Bu nedenle, döviz baskıları bir sapmayı gerektirmediği sürece faiz politikası ECB ile uyumlu sürdürülüyor.

Banka'nın açıklamasında "Faiz indirimi, Avrupa Merkez Bankası'nın ana para politikası oranı olan mevduat kolaylığı oranını 0,25 puan düşürmesinin bir sonucudur. Bu sayede, Euro Bölgesi'ne karşı para politikası farkı değişmeden kalacaktır. " denildi.

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