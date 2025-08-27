Danimarkalı dev Lego enflasyon durgunluğunu aştı! Oyuncak sektörüne damga vurdu
Danimarkalı oyuncak devi Lego, 2025’in ilk yarısında yüzde 12’lik satış artışıyla 5,4 milyar dolar gelir elde etti. ABD, Vietnam ve Meksika’daki yatırımlarla büyümeye devam eden Lego, küresel oyuncak pazarında liderliğini pekiştirdi.
Danimarkalı oyuncak devi Lego Group, 2025'in ilk yarısında rekor satış rakamlarına ulaştı.
Oyuncak sektöründe Lego rüzgârı esti
Yüksek enflasyon nedeniyle aylardır devam eden durgunluğun ardından tüketicilerin yeniden oyuncak alışverişine dönmesiyle şirket, 34,6 milyar Danimarka kronu (5,4 milyar dolar) satış geliri elde etti ve bir önceki yıla göre yüzde 12 büyüme kaydetti.
Küresel pazarda güçlü bir toparlanma yaşanıyor
Küresel oyuncak pazarının ilk yarıyılda güçlü bir toparlanma yaşadığını belirten Circana oyuncak endüstrisi danışmanı Frederique Tutt, "Tüm ülkelerde aynı anda büyüme yaşanması son derece dikkat çekici" yorumunu yaptı.
Lego'nun karı arttı
Lego, ABD'de 1,5 milyar doların üzerinde yatırımla Virginia'da bir fabrika ve bölgesel dağıtım merkezi inşa ederken, Meksika, Macaristan ve Vietnam'daki üretim kapasitesini de genişletmeye devam ediyor. Şirketin net karı yüzde 10 artışla 6,5 milyar kron olarak kaydedildi.
Oyuncak sektörü Trump tarifeleri ile mücadele etti
Rakip firma Mattel'in satışlarında hafif bir düşüş yaşanırken, Hasbro gelir ve kârlılık beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Oyuncak sektörü, dönemin büyük bölümüne damga vuran Trump tarifelerinin belirsizliğiyle de mücadele etmek zorunda kaldı.