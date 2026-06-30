Danske Bank, ABD tarım dışı istihdam verisi için uyardı

Danske Bank, ABD'de haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin altında gelebileceğini bildirdi.

Banka, perşembe günü açıklanacak tarım dışı istihdamın 100 bin kişi artacağını, işsizlik oranının ise yüzde 4,3 seviyesinde sabit kalacağını tahmin etti.

Piyasa beklentisi ise istihdamın 110 bin kişi artması yönünde bulunuyor.

Banka, iş gücü piyasasına ilişkin öncü göstergelerin istihdamdaki ivme kaybına işaret ettiğini belirtti.

Değerlendirmede, Chicago Fed'in “nowcast” modelinin haziran ayında işsizlik oranına ilişkin risklerin aşağı yönlü değil, yukarı yönlü olduğuna işaret ettiği ifade edildi. Ayrıca, devam eden işsizlik maaşı başvurularındaki artış ve ADP'nin özel sektör istihdamına ilişkin haftalık verilerindeki yavaşlama da bu görünümü destekleyen unsurlar arasında gösterildi.