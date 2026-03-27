Danske Bank, Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz beklentisini açıkladı

Danske Bank, Avrupa Merkez Bankası için beklentilerini güncelledi. Banka, Nisan ve Haziran aylarında iki kez 25 baz puanlık artış öngörüyor. Böylece mevduat faizi yüzde 2,50’ye çıkacak.

Ardından 2027 Mart ve Nisan’da iki kez 25 baz puanlık indirim bekleniyor; mevduat faizi yeniden yüzde 2,00 seviyesine inecek.

Bankanın değerlendirmesine göre İran’daki savaşın kontrollü biçimde yatışması ve enerji fiyatlarının yüksek kalmaya devam etmesi halinde ECB’nin faiz artırımı için yeterli gerekçe bulunacak. Ancak petrol fiyatlarının daha da yükselmesi ve ECB’nin “güçlü” bir yanıt vermeyi tartışmaya başlaması halinde piyasalarda büyüme ve kredi endişeleri artabilir.