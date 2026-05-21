Danske Bank: ECB iki toplantıda da faiz artırabilir

Danske Bank, İran'daki savaşın EUR/USD paritesi üzerinde, euro açısından negatif ticaret şokuna rağmen tek başına sınırlı etki yarattığını belirtti.

Banka, mayıs ayında temel makro görünümün giderek ABD lehine dönmeye başladığını ifade etti. Raporda, yüksek frekanslı iş gücü piyasası verilerinin iyileştiği ve çekirdek enflasyonun enerji fiyatlarının ilk tur etkilerinin ötesinde hızlandığına yönelik işaretlerin arttığı kaydedildi.

ABD'de yapay zeka bağlantılı yatırım talebinin hem reel büyümeyi hem de ithal enflasyonu desteklediğini belirten Danske Bank, euro bölgesinden gelen makro verilerin ise piyasa beklentilerinin altında kaldığını aktardı.

Bu çerçevede banka, yılın başındaki görünümün aksine göreceli döngüsel görünümün EUR/USD için destekleyici olmaktan çıkıp baskılayıcı hale geldiğini ifade etti.

Para politikası tarafında Danske Bank, ECB'nin haziran ve temmuz aylarında 25'er baz puanlık iki faiz artırımı yapmasını beklediğini, piyasaların ise 3-4 faiz artışı fiyatladığını belirtti. Banka ayrıca ECB'nin 2027'nin ilk yarısında yeniden faiz indirimlerine hızlı şekilde döneceğini öngördü.

Fed tarafında ise hızlanan çekirdek enflasyon işaretleri nedeniyle beklentilerini revize eden Danske Bank, Fed'in önümüzdeki aylarda sıkılaşma eğilimine yöneleceğini ve Aralık 2026 ile Mart 2027'de iki faiz artırımı gerçekleştireceğini tahmin etti.

Banka, ECB'nin Fed'den önce faiz artırmasına rağmen mevcut piyasa fiyatlamalarına kıyasla göreceli faiz görünümünün önümüzdeki yıl EUR/USD üzerinde negatif bir unsur olacağını belirtti.