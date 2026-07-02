Danske Bank, ECB tahminini korudu: Riskler aşağı yönlü

Danske Bank, ABD-İran anlaşması ve ardından enerji fiyatlarında yaşanan düşüşün etkisiyle Euro Bölgesi ekonomisinde haziran ayında sınırlı istikrar işaretleri görüldüğünü belirtti.

Banka, bileşik PMI endeksinin mayıstaki 48,5 seviyesinden haziranda 49,5'e yükselerek beklentileri aştığını, hizmetler PMI endeksinin ise 48,9'a toparlandığını ifade etti.

Danske Bank, Euro Bölgesinde yıllık HICP enflasyonunun haziranda beklentilerin üzerinde gerileyerek %2,8'e indiğini ve çoğu ekonomide enflasyonun tahminlerin altında gerçekleştiğini kaydetti. Düşüşün enerji, gıda ve çekirdek enflasyon kalemlerine yayıldığı belirtildi.

Banka, öncü göstergelerin Avrupa Merkez Bankası'na ilave rahatlama sağlayacağını değerlendirirken, haziran ayında PMI fiyat endekslerinin özellikle hizmet sektörünün öncülüğünde gerilediğini vurguladı. Hizmet sektöründe çıktı fiyat endeksinin savaş öncesi seviyelere döndüğü, buna karşın imalat sanayii fiyat endekslerinin yüksek kalmaya devam ettiği ifade edildi.

Danske Bank, bu gelişmelerin ECB'nin görünümü üzerinde giderek daha fazla baskı oluşturduğunu belirtti. Banka, eylül ayında 25 baz puanlık faiz artışı beklentisini korumakla birlikte, bu beklenti açısından aşağı yönlü risklerin belirginleştiğini ifade etti.