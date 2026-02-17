Danske Bank, Fed'den faiz indirim beklentisini erteledi

Danske Bank, daha önce mart ve haziran olarak beklediği 25'er baz puanlık iki faiz indirimini artık haziran ve eylül olarak tahmin ediyor. Buna göre politika faizinin 2026 ve 2027 boyunca yüzde 3,00-3,25 aralığında sabit tutulması bekleniyor.

Danske Bank analistleri, geçen haftaki güçlü ocak ayı istihdam raporunun kısa vadeli parasal gevşeme ihtiyacını azalttığını belirtti. Bununla birlikte, Fed'in yaz aylarında faiz indirimlerine yeniden başlaması için geçerli nedenler bulunduğunu vurguladılar.

Analistler, "Soğuyan ücret artışı ve konut enflasyonu ile özel tüketimin olumsuz sürpriz yapma riski, Kevin Warsh'ın haziranda Fed başkanı olarak katılacağı ilk toplantıda dengeyi faiz indirimi yönüne çekme ihtimalini artırıyor" değerlendirmesinde bulundu.