Danske Bank'tan ABD tahvillerinde yüzde 6 senaryosu

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Danske Bank, yatırımcıların uzun vadeli ABD Hazine tahvillerinde daha yüksek risk primi talep etmesi nedeniyle 10 ve 30 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 6 seviyesine ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Danske Bank Başanalisti Jens Peter Sorensen, ABD Hazine tahvillerindeki yüksek arzın yanı sıra büyük ölçekli bulut ve yapay zeka şirketlerinin finansman ihtiyacının da getiri eğrisinin uzun tarafında baskı oluşturduğunu söyledi.

Tahvil faizlerinde yükseliş sürüyor

ABD'nin 10 ve 30 yıllık Hazine tahvili faizleri son günlerde çok yıllı zirvelere yükseldi ve bu seviyelere yakın seyretmeye devam ediyor.

10 yıllık tahvil faizi 4,2 baz puan yükselişle yüzde 5,312'ye, 30 yıllık tahvil faizi ise 4,8 baz puan artışla yüzde 5,688'e çıktı.

Piyasalar Fed'den gelecek sinyallere odaklandı

ABD tahvil faizleri, salı günkü düşüşlerin ardından Asya işlemlerinde yeniden yükselirken, yatırımcılar Fed'in eylül toplantısına ilişkin tutanakları bekliyor.

Piyasalarda özellikle Fed'in ekim toplantısında nasıl bir adım atacağına ilişkin sinyal aranacak. Son dönemde ekim ayında faiz artışı beklentileri belirgin biçimde gerilerken, para piyasalarında bu ay faiz artırımı olasılığı yüzde 22 olarak fiyatlanıyor.

Sorensen, Danske Bank'ın ekim toplantısında Fed'in faizleri sabit tutmasını beklediğini ancak aralık ve mart aylarında yeni faiz artışlarının hâlâ gündemde olabileceğini söyledi.