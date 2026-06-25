Danske Bank’tan şahin revizyon: Fed’e iki faiz artışı tahmini

Danske Bank Kıdemli Analisti Kirstine Kundby-Nielsen ile Başanalist Jens Peter Sorensen, faiz artışlarının daha erken gerçekleşmesi ve toplam artırım sayısının 2'yi aşması ihtimalinin bulunduğunu belirtti.

Analistler, Kevin Warsh'ın Fed Başkanı olarak yönettiği ilk toplantının, merkez bankasının gelecek para politikası kararlarına ilişkin yönlendirme kullanımından giderek uzaklaştığına dair açık bir işaret verdiğini ifade etti.

Fed'in gelecekteki politika kararlarında daha geniş hareket alanını tercih ettiğine işaret eden analistler, para politikasının önceden belirlenmiş bir patikadan ziyade gelişmelere göre şekillenmesinin beklendiğini kaydetti.

Danske Bank'ın Aralık 2026 ve Mart 2027 için öngördüğü faiz artırımları, ABD faizlerinin gelecek 1 yıl boyunca yükselmesi beklentisini yansıtıyor.

Banka, ABD doları cinsinden 2 yıllık swap faizinin gelecek 1 yılda yüzde 4,15'e, 10 yıllık swap faizinin ise yüzde 4,50'ye çıkmasını bekliyor.

Analistler, ABD'nin kötüleşen borç yükünün getiri eğrisinin uzun vadeli bölümünde yukarı yönlü baskı oluşturmaya devam edeceğini belirtti.

Tahmine yönelik temel riskin, Fed'in faiz artırımlarını Danske Bank'ın mevcut beklentisinden daha hızlı ve daha fazla sayıda gerçekleştirmesi olduğu ifade edildi.