Daron Acemoğlu yorumladı: Trump’ın Pirus zaferi!

MIT (Massachusetts Institute of Technology) Üniversitesi öğretim üyesi ve 2024 yılı Nobel Ekonomi ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergilerini yorumladı.

Seçimler öncesinde karşıt olduğunu açıkladığı Cumhuriyetçi adayın seçilmesinin ardından da ekonomide olabileceklere dikkat çeken Acemoğlu, Trump’ın 2 Nisan’da açıkladığı gümrük vergilerinin ise ABD cari açığında etkilerinin yıkıcı olabileceğini değerlendirdi.

Daron Acemoğlu, X platformunda yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

“ABD cari açığında Trump’ın bir Pirus zaferi arifesinde olabilir miyiz?

Ders kitapları cari açığın finansal hesabı fazlasına eşit olduğunu yazar. ABD'nin cari hesap açığına sahip olması kısmen varlıklarının (hazine bonoları, özel kesim borç ve senetleri) yabancılar için cazip olması sonucu- büyük ölçüde güvenli ve likit olmaları nedeniyle. Ancak Trump'ın uygulamaya koyduğu gümrük tarifeleri ile birlikte müttefiklere ve NATO'ya olan saldırıları ve ABD kurumlarını temelden sarsan politikaları, ABD varlıklarını daha az güvenli, daha belirsiz ve daha az çekici olmasına yol açacaktır.

Ve bu gerçekleştiğinde, ABD sermaye hesabı kötüleşmeye başlayacaktır; cari hesabın ise iyileşmesi gerekecektir.

İşte bir Trump zaferi!”

ABD cari açığında Trump’ın bir Pirus zaferi arifesinde olabilir miyiz?



Ders kitapları cari açığın finansal hesabı fazlasına eşit olduğunu yazar. ABD'nin cari hesap açığına sahip olması kısmen varlıklarının (hazine bonoları, özel kesim borç ve senetleri) yabancılar için cazip… — Daron Acemoglu (@DAcemogluMIT) April 8, 2025

Pirus zaferi nedir?

Pirus zaferi, zafer pahasına yıkıcı büyüklükte kayıplar vererek kazanmak anlamına gelen bir deyimdir. Bu deyim, kazanılan zaferin, verilen kayıpların ardından anlamsız hale gelmesini ifade eder. M.Ö. 280 yıllarında Yunan kolonisi olan Tarentum’un Kralı Pirus’un (Pyrrhus), Roma’ya karşı zafer kazandığı bir savaşta tüm ordusunu kaybederek büyük bir zaferin yıkım da oluşturabileceğini göstermesiyle literatüre adıyla anılan bu deyim geçmiştir.