"Deflasyon riski görmüyoruz"

Çin Ulusal İstatistik Bürosu sözcüsü Fu Linghui yaptığı açıklamada, Çin'de deflasyon olmadığını ve gelecekte de olmayacağını söyledi.

Fu Linghui Pekin'de düzenlediği basın toplantısında Çin'in ekonomik toparlanmasının zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtirken, yine de üretici fiyat endeksindeki düşüşün daha da ılımlı olmasını beklediklerini ifade etti.

Fu ayrıca, politika optimizasyonu nedeniyle emlak geliştiricileri için risklerin kademeli olarak çözülebileceğini öngördüklerini vurguladı.