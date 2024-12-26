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Demir, Çin'in teşvik umutları öncesi stok artışıyla yükseldi

Demir cevheri vadeli işlemleri, Çin'in daha fazla teşvik önlemi alacağına dair umutların devam etmesi ve ekonomisindeki çelik fabrikalarının tatil öncesi stok yenilemeyi sürdürmesiyle yatırımcı duyarlılığının artması sonucu yükseldi.

Haber Merkezi
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Demir, Çin'in teşvik umutları öncesi stok artışıyla yükseldi
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Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Mayıs ayı demir cevheri kontratı, sabah işlemlerini %0,97 artışla 784,5 yuan/ton (107,48 dolar) seviyesinden tamamladı.

Singapur Borsası'ndaki gösterge Ocak ayı demir cevheri, TSİ 07.06'da %0,6 artışla 101,7 dolar/tona çıktı.

China Construction News'in konut düzenleyicisi tarafından Salı ve Çarşamba günü düzenlenen bir çalışma konferansına dayandırdığı haberine göre, Çin'in emlak piyasasında istikrarı sağlamak ve daha fazla düşüşü önlemek için çabalar 2025 yılında da devam edecek.

Analistler, bunun Pekin'in daha fazla teşvik açıklayacağına dair süregelen beklentilerle birleştiğinde, geniş piyasa duyarlılığını artırdığını ve ana çelik üretim bileşenini desteklediğini söyledi.

Çinli çelik üreticileri genellikle 28 Ocak'ta başlayacak olan Çin Yeni Yılı öncesinde, tatil sırasında ve sonrasında üretim ihtiyaçlarını karşılamak için stok biriktiriyor.

DCE'de koklaşabilir kömür %0,26 arttı ve kok kömürü %0,25 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda inşaat demiri %0,51, sıcak haddelenmiş rulo %0,58, filmaşin %0,79 ve paslanmaz çelik %0,35 arttı.

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