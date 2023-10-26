Denso, 3,3 milyar dolarlık çip yatırımı yapacak

Toyota grubunun tedarikçisi ve dünyanın en büyük otomobil parçaları ve bileşenleri üreticilerinden biri olan Denso, daha fazla yarı iletken elde etmesine yardımcı olacak ortaklık anlaşmaları yapmak da dahil olmak üzere son yıllarda çip işini artırıyor.

Denso, 2030 yılına kadar yarı iletkenlere yaklaşık 500 milyar yen (3,3 milyar dolar) yatırım yapacağını ve 2035 yılına kadar çip işinin ölçeğini mevcut seviyelerin üç katına çıkarmayı hedeflediğini bildirdi.

Denso Başkanı Shinnosuke Hayashi Japan Mobility Show'da yaptığı açıklamada, "Üretimi genişletmek için, malzemelerin istikrarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlamalıyız. Bu nedenle, çeşitli şirketlerle stratejik ortaklıklar kuracağız." dedi.