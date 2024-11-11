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Deutsche Bank 111 yöneticiyi işten çıkardı!

Büyük maliyet kesintileri uygulamaya koyan Deutsche Bank, bu kapsamda bireysel ve özel servet birimindeki 111 üst düzey yöneticiyi işten çıkardı.

Haber Merkezi
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Deutsche Bank 111 yöneticiyi işten çıkardı!
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Deutsche Bank, 2025 hedeflerine ulaşmak amacıyla bireysel ve özel servet biriminde 111 üst düzey yöneticisini işten çıkardı. Frankfurt merkezli banka, söz konusu birimin maliyet-gelir oranını geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki yüzde 80'den, 2025'te yüzde 60 ile 65 arasında bir seviyeye çekmeyi hedefliyor. 2024’ün ilk dokuz ayında ise bu oran yüzde 77 olarak kaydedildi.

Deutsche Bank'ın Almanya'daki kitlesel pazar perakende birimini ve servet yönetimi kolunu içeren özel bankası, borç verenin gelirinin yüzde 31'ini ancak karının yalnızca yüzde 23'ünü oluşturuyor. CNBC'de yer alan habere göre, yıllardır sermaye maliyetini karşılayamayan bu birim, müşterileri ve düzenleyicileri de olumsuz etkileyen başarısız bir BT geçişi nedeniyle düşük performans sergiledi.

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