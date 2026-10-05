Deutsche Bank: ABD-İran hattında nükleer yumuşama bekleniyor, Çin ile AB ticaretinde uzlaşma çok zor

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Sahada çatışmalar sürerken müzakere kanallarının yeniden hareketlendiğine işaret edilen analizde, ekonomik güvenlik kaygılarının ülkelerin dış politika tercihlerinde daha belirleyici hale geldiği vurgulandı.

ABD-İran hattında nükleer dosya kritik

Deutsche Bank'ın analizine göre İran'ın ham petrol akışını kesintiye uğratma girişimlerine rağmen Hürmüz Boğazı'ndan sevkiyatta toparlanma eğilimi devam etti.

Ekim ayında ABD ile İran arasında müzakere temelli bir ilerleme ihtimalinin yaptırımlar ve nükleer programa ilişkin yaklaşımlara bağlı olduğu belirtildi.

Değerlendirmede, ABD'de kasımda yapılacak ara seçimler öncesinde yönetimin diplomatik alanda somut bir sonuç ortaya koyma isteğinin de süreci etkileyebileceği kaydedildi. Nükleer konuda bir çerçeve oluşması halinde mevcut temasların tansiyonu kısa süreli de olsa düşürebileceği ifade edildi.

Çin ile ticarette 1 milyar Euro’luk açık baskısı

Raporun bir diğer başlığı 8-9 Ekim'de Çin'de yapılacak AB-Çin ticaret görüşmeleri oldu.

Deutsche Bank'a göre Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'e karşı günlük 1 milyar Euro’ya ulaşan ticaret açığı tarihi zirvesine çıktı. Çin menşeli ürünlerin Avrupa sanayisi üzerinde yarattığı baskı Brüksel'in temel endişeleri arasında yer alıyor.

Deutsche Bank, Çin'deki görüşmelerde sınırlı kazanımlar sağlanabileceğini ancak kalıcı bir uzlaşının zor göründüğünü belirtiyor. Yeni ticaret soruşturmaları, ithalat tarafında ek tedbirler ve aşırı kapasiteye karşı önlemlerin gündeme gelebileceği öngörülüyor.

Avrupa ile gerilimin artması halinde Çin'in kısa vadede önceliği ABD ile ilişkilerde istikrarı korumaya verebileceği de değerlendirmede yer aldı.

Gündemde IMF, Avrupa Konseyi ve G20 var

Ekim ayı boyunca yoğun bir diplomasi trafiği bekleniyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası yıllık toplantılarında küresel büyüme, enflasyon, borç kırılganlıkları ile yapay zekanın istihdam ve verimlilik üzerindeki etkileri izlenecek.

Avrupa Konseyi'nde Ukrayna, savunma harcamaları ve AB'nin uzun dönemli bütçesi; AB-Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi’nde ise enerji güvenliği, ticaret ve yatırımlar öne çıkacak.

Ay sonunda yapılacak G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın parçalı küresel düzende çok taraflı işbirliğinin sürdürülebilirliği açısından önemli bir sınav olacağı belirtildi.