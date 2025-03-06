Deutsche Bank: Avrupa'daki büyüme Türkiye için daha fazla ihracat demek

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, CNBC-e'de Küresel Görünüm programında Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

Wietoska, Beyaz Saray'daki tartışmalı Trump-Zelenskiy toplantısı sonrası Avrupa Birliği'nin (AB) bir B planı oluşturduğuna dikkat çekerek, "Beyaz Saray'daki Zelenskiy toplantısı sonrası Avrupa, B Planı yaptı. Sadece ABD'ye güvenmemeleri gerektiklerini öğrendiler. Hatta B planını, A planı yapmaları gerektiğini gördüler. Böylece Avrupa kendi güvenliklerini sağlaması gerektiğini gördü. Sadece savunma konusunda değil altyapı harcamalarında da bir artış var" ifadelerini kullandı.

“Parite tahminini yükselttik”

Avrupa ile ABD arasındaki ekonomik farklılıklara da değinen Wietoska, "Avrupa'ya yönelik potansiyel gümrük vergilerinin duyurulmasıyla dövizde de bir değişiklik oldu. Avrupa ihracatçıları üzerinde parasal bir etkisi de olacaktır" şeklinde konuştu.

Dolar-euro parite tahminlerini de değerlendiren Wietoska, "Deutsche Bank dolar euro parite tahminini 1,10'a doğru yükselttik. Şu anda 'Avrupa'da bir değişim var' diyebiliriz. Almanya harcamalarında böylece daha fazla hareket görebiliriz. Sadece Almanya özelinde değil Fransa'da da bu olabilir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde birlikte çalışacaklar diye düşünüyorum" dedi.

Euro’da yüzde 1 yükseliş, 1 milyar dolarlık ihracat artışı

Türkiye ekonomisine de değinen Wietoska, "Türkiye'de de Avrupa'ya büyük bir ihracat var. Bu yüzden Euro’daki artış Türkiye'ye yardımcı olacaktır. Euro’daki yüzde 1 artış, ihracatçılar için yaklaşık 1 milyar dolarlık bir artış olacaktır. Daha fazla mali harcama da olacaktır, daha fazla büyük bir büyümeye de yol açacaktır. Avrupa'daki yüzde 1 büyüme, Türkiye için 6-7 milyar dolarlık daha fazla bir ihracat anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı.