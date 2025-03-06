  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. Deutsche Bank: Avrupa'daki büyüme Türkiye için daha fazla ihracat demek
Takip Et

Deutsche Bank: Avrupa'daki büyüme Türkiye için daha fazla ihracat demek

Deutsche Bank’tan Wietoska, Türkiye'nin Avrupa'ya büyük bir ihracat olduğunu söylerken, Euro’daki artışın Türkiye'ye yardımcı olacağını belirtti. Wietoska, “Avrupa'daki yüzde 1 büyüme, Türkiye için 6-7 milyar dolarlık daha fazla bir ihracat anlamına gelecektir" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Deutsche Bank: Avrupa'daki büyüme Türkiye için daha fazla ihracat demek
Takip Et

Deutsche Bank Ortadoğu ve Doğu Avrupa Araştırma Müdürü Hans-Christian Wietoska, CNBC-e'de Küresel Görünüm programında Berfu Güven'in sorularını yanıtladı.

Wietoska, Beyaz Saray'daki tartışmalı Trump-Zelenskiy toplantısı sonrası Avrupa Birliği'nin (AB) bir B planı oluşturduğuna dikkat çekerek, "Beyaz Saray'daki Zelenskiy toplantısı sonrası Avrupa, B Planı yaptı. Sadece ABD'ye güvenmemeleri gerektiklerini öğrendiler. Hatta B planını, A planı yapmaları gerektiğini gördüler. Böylece Avrupa kendi güvenliklerini sağlaması gerektiğini gördü. Sadece savunma konusunda değil altyapı harcamalarında da bir artış var" ifadelerini kullandı.

“Parite tahminini yükselttik”

Avrupa ile ABD arasındaki ekonomik farklılıklara da değinen Wietoska, "Avrupa'ya yönelik potansiyel gümrük vergilerinin duyurulmasıyla dövizde de bir değişiklik oldu. Avrupa ihracatçıları üzerinde parasal bir etkisi de olacaktır" şeklinde konuştu.

Dolar-euro parite tahminlerini de değerlendiren Wietoska, "Deutsche Bank dolar euro parite tahminini 1,10'a doğru yükselttik. Şu anda 'Avrupa'da bir değişim var' diyebiliriz. Almanya harcamalarında böylece daha fazla hareket görebiliriz. Sadece Almanya özelinde değil Fransa'da da bu olabilir. Önümüzdeki birkaç yıl içinde birlikte çalışacaklar diye düşünüyorum" dedi.

Euro’da yüzde 1 yükseliş, 1 milyar dolarlık ihracat artışı

Türkiye ekonomisine de değinen Wietoska, "Türkiye'de de Avrupa'ya büyük bir ihracat var. Bu yüzden Euro’daki artış Türkiye'ye yardımcı olacaktır. Euro’daki yüzde 1 artış, ihracatçılar için yaklaşık 1 milyar dolarlık bir artış olacaktır. Daha fazla mali harcama da olacaktır, daha fazla büyük bir büyümeye de yol açacaktır. Avrupa'daki yüzde 1 büyüme, Türkiye için 6-7 milyar dolarlık daha fazla bir ihracat anlamına gelecektir" ifadelerini kullandı.

Küresel Ekonomi
ABD'de rekor dış ticaret açığı
ABD'de rekor dış ticaret açığı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı
Ukrayna Merkez Bankası faiz artırdı
Ukrayna Merkez Bankası faiz artırdı
Bloomberg analizi: Euro'nun yükselişine direnen bankalar haklı çıktı
Bloomberg analizi: Euro'nun yükselişine direnen bankalar haklı çıktı
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
SON DAKİKA...
OECD: Güney Kore nüfusu 60 yıl içinde yarıya düşebilir
OECD: Güney Kore nüfusu 60 yıl içinde yarıya düşebilir