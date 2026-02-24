Deutsche Bank: Çin artan girişlerle daha cazip hale geldi

Çin’in teknoloji alanındaki gücü, ülkeyi giderek daha cazip bir yatırım merkezi haline getirdi.

Deutsche Bank’ın Özel Bankacılık Küresel Yatırım Direktörü Christian Nolting, bu yıl Güneydoğu Asya ve Avrupa’daki yatırımcıların etkisiyle Çin hisse senetlerine girişlerin artmasının muhtemel olduğunu ve zayıf doların da varlık yöneticilerinin ABD varlıklarına alternatif arayışını desteklediğini belirtti.

Bloomberg’in haberine göre Nolting, bu yıl Çin hisselerine girişlerin artmasının beklendiğini belirtirken, “Çin konusunda yatırım lokasyonu olarak iyimseriz” dedi.

Nolting, ülkenin artık şirketlerin ucuz üretim için gittiği geniş bir atölye olmadığını ABD’nin ardından ikinci en büyük küresel yapay zekâ merkezi olduğunu, robotik ve elektrikli araçlar gibi sektörlerde lider rol üstlendiğini söyledi.

Nolting’in açıklamaları, ABD’de pahalı teknoloji hisselerine alternatif olarak Asya piyasalarına yönelik iyimserliğin arttığını belirten diğer fon yöneticilerinin görüşleriyle örtüştü. MSCI Asya Pasifik Endeksi bu yıl şimdiye kadar %12 yükselirken, S&P 500 yatay seyretti.