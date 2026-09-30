Deutsche Bank: Dolar güçlense de Euro yakın vadede yatay seyrini koruyacak

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Deutsche Bank'ın senaryosuna göre EUR/USD paritesi kısa vadede 1,15 - 1,20 bandında dalgalanmaya devam edecek. Parite ocak sonunda 1,2050 üzerine çıkarak 4 yılın zirvesini gördükten sonra 1,18 altına doğru geri çekilmişti. Mevcut geri çekilmeye rağmen yapısal bir kırılma beklenmiyor ve paritenin geniş dalgalanmalar sonrası yılı mevcut seviyelerine yakın tamamlayacağı tahmin ediliyor.

Doları destekleyen iki başlık

Kısa vadede Doları destekleyen ana unsurlar enerji fiyatları ve faiz farkı olarak öne çıkıyor. Petrol fiyatlarındaki yeniden yükseliş Euro üzerinde baskı yaratırken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile ABD Merkez Bankası (Fed) arasındaki faiz makası hala dolar lehine. Politika faizi ECB'de %2,40, Fed'de ise %3,75 seviyesinde bulunuyor.

Enerji endişelerinin yoğunlaşması halinde dolar talebinin kısa süreli artabileceği, ancak bu hareketin Euro'da kalıcı bir trend değişimine yol açmayacağı değerlendiriliyor.

2026 sonu için hedef 1,25

Orta vadede bakış daha temkinli. Perspektif 2026 raporunda EUR/USD'nin 2026 içinde 1,20 seviyesinin üzerine çıkması bekleniyor.

Yıl sonu hedefi 1,25 seviyesinde. Bu beklenti üç ana gerekçeye dayanıyor: Küresel büyümede toparlanma, Almanya'nın 1 trilyon Euro'luk mali programı öncülüğünde Avrupa'da döngüsel toparlanma ve Rusya-Ukrayna hattında olası bir jeopolitik yumuşama.

Bu üç başlığın bir araya gelmesi halinde Euro'nun 1,20 üzerini kalıcı hale getirebileceği, yen ve yuan gibi Asya para birimlerinin güçlenmemesi durumunda ise 1,25'e giden yolun daha zorlu olacağı vurgulanıyor.