Deutsche Bank ECB için faiz tahminini yükseltti

ECB'nin bu yıl mevduat faizini çıkacağı nihai nokta olarak beklentisini yüzde 3,25'ten yüzde 3,75'e yükselten Deutsche Bank, Mart, Mayıs ve Haziran'da faiz artırımları bekliyor.

Mart ve Mayıs toplantılarında ECB'nin 50'şer baz puanlık artırımlar yapacağını öngören Deutsche Bank, Haziran ayında da 25 baz puanlık artırım tahmin etti. Banka daha önce ECB'nin Mart'ta 50 ve Mayıs'ta 25 baz puan faiz artıracağını öngörüyordu.

ECB mevduat faizi hali hazırda yüzde 2,50 seviyesinde.