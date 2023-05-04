Deutsche Bank: Euro, 2021'den bu yana en yüksek seviyesini görebilir

Deutsche Bank AG'nin makro araştırma başkanı Tim Baker, Federal Reserve'in faiz artırımında duraklama sinyali vermesi ve Avrupa Merkez Bankası'nın politikayı sıkılaştırmaya devam etmesiyle birlikte euro'nun muhtemelen 2021'den bu yana en yüksek seviyesine yükseleceğini söyledi.

Baker, EUR/USD paritesinin yıl ortasına kadar 1.15'e doğru kaymaya devam edeceğini öngörürken, Fed'in şu anda duraksamaya açık göründüğünü ancak ECB'nin hala yapması gereken işlerinin olabileceğini ve niceliksel gevşeme programını hızlandırmasını beklediklerini belirtti.