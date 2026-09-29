Deutsche Bank: Fed'den aralık ve martta 25'er baz puan artış bekleniyor

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Deutsche Bank'ın yayımladığı nota göre Fed'den gelen son mesajlar bankanın mevcut projeksiyonuyla uyumlu. Banka, aralık ve mart aylarında toplam 50 baz puanlık ek sıkılaşma bekliyor. Bu beklenti, daha önce eylül ve aralık olarak fiyatlanan patikadan aralık ve mart olarak güncellendi.

Banka, görünümün etrafında iki yönlü riskler bulunduğunu da vurguluyor. Bir yanda büyümede yavaşlama ve finansal koşullarda sıkılaşmanın gecikmeli etkileri aşağı yönlü risk oluştururken, diğer yanda enflasyonun yapışkanlığı yukarı yönlü risk olarak öne çıkıyor.

Ekim artışı hangi koşulda masaya gelir?

Deutsche Bank, ekim toplantısında bir faiz artışının yeniden fiyatlanabilmesi için üç gelişmeye işaret ediyor. İlk başlık iş gücü piyasası. Bordro verilerinde yeniden güçlenme ve ücret artışlarında ivmelenme görülmesi, Fed'i daha erken adım atmaya itebilir.

İkinci başlık çekirdek enflasyonun inatçı seyri. Özellikle hizmet enflasyonunda ve süper çekirdek göstergelerde geri çekilmenin durması, Deutsche Bank'a göre göre ekim ihtimalini güçlendiriyor. Üçüncü başlık ise yapay zeka kaynaklı sermaye harcamalarının talebi genelleştirmesi. Teknoloji yatırımlarının sadece belli şirketlerle sınırlı kalmayıp genel talebe yayıldığına dair kanıtlar, talep kaynaklı enflasyon baskısını canlı tutabilir.

Piyasa fiyatlaması ve tahvil cephesi

Fed'in favori enflasyon göstergesi çekirdek PCE ve cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verileri öncesinde piyasalarda temkinli bekleyiş hakim. 10 yıllık ABD tahvil faizi %5,25 seviyesiyle 2007'den bu yana en yüksek seviyelere yakın seyrediyor. 30 yıllık faiz ise %5,55 ile 2002'den bu yana en yüksek noktada bulunuyor.

Vadeli piyasalar eylül ayı için bir artış ihtimalini yüksek oranda fiyatlarken, aralık ayı için de ikinci bir artırım beklentisi %50 civarında bulunuyor. Deutsche Bank'ın notu, bu fiyatlamanın Fed iletişimleriyle uyumlu olduğunu ortaya koyuyor.

Enflasyon ve petrol baskısı

Enflasyon tarafında petrol fiyatlarındaki yükseliş de yakından izleniyor. Brent petrolün 100 doların üzerine yerleşmesi ve hizmet enflasyonunda katılığın sürmesi, Fed'in işini zorlaştıran unsurlar arasında gösteriliyor. Banka, bu ortamda Fed'in enflasyonu soğutmak için beklemek yerine harekete geçmeye daha yakın olduğu görüşünü koruyor.