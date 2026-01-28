Deutsche Bank hisseleri haber akışıyla geriledi

Alman polisi, kara para aklama soruşturması kapsamında Deutsche Bank’ın Frankfurt ve Berlin’deki ofislerinde arama yaptı. Soruşturmaya ilişkin haber ilk önce Alman medyasında yer almıştı.

Banka tarafından yapılan açıklamada, Frankfurt savcılığının Deutsche Bank’ın iş yerlerinde yürütülen bir soruşturmayı teyit ettiği belirtilirken, yetkililerle tam iş birliği içinde olunduğu vurgulandı. Banka, soruşturmanın içeriğine ilişkin daha fazla yorum yapmadı.

Haberin ardından Deutsche Bank hisseleri %2'den fazla değer kaybetti.