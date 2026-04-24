Deutsche Bank: PMI verileri Fed'den faiz indirimi beklentilerini azalttı

Deutsche Bank analistleri, ABD'de açıklanan güçlü PMI verilerinin ekonomik dayanıklılık algısını pekiştirdiğini ve fiyat baskılarının arttığına işaret ettiğini belirterek, bunun Fed'in faiz indirimi beklentilerinin geri çekilmesine yol açtığını aktardı.

Analistler, yıl sonuna kadar faiz indirimi ihtimalinin sınırlı ölçüde fiyatlandığını ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişle birlikte bu görünümün dolar endeksini (DXY) desteklediğini ifade etti.

ABD'de dün tahminlerin üzerinde açıklanan PMI verilerinin ardından piyasalarda Fed'den yıl sonuna kadar faiz indirimi olasılığı fiyatlaması yüzde 30'dan yüzde 20 seviyesine gerilemişti.