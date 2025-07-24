Deutsche Bank'ın kârı beklentileri aştı

Gelirler 7,8 milyar Euro ile analistlerin 7,76 milyar Euro olan beklentilerine yakın bir seviyede gerçekleşti. Bankanın ana yatırım bankacılığı bölümü, haziran çeyreğinde gelirini bir önceki yılın aynı dönemine göre %3 artırarak 2 milyar 687 milyon Euro'ya yükseltti. Bu arada, kurumsal bankacılık Avrupa'da değişen faiz oranı ortamında zorluklarla karşılaştı.

Avrupa bankaları, Avrupa Merkez Bankası'nın haziran ayında faiz oranını %2'ye düşürmesine alışmaya çalışırken, para politikasının şimdilik sabit kalması bekleniyor. Buna rağmen Deutsche Bank, bölgesel bir harcama hamlesinin ardından savunma ile ilgili yatırım fırsatları dalgasından yararlanıyor. CEO Christian Sewing kısa süre önce bankanın savunma sektörü müşterilerine danışmanlık verme konusundaki artan katılımını vurguladı.

İç cephede, Alman siyaseti Şansölye Friedrich Merz'in yeni koalisyonu altında istikrara kavuştu, ancak AB'nin ABD Başkanı Donald Trump ile 1 Ağustos tarihine kadar bir gümrük vergisi anlaşması yapmak için çabalaması nedeniyle ticaret belirsizlikleri devam ediyor.