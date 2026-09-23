Deutsche Bank'ta üçüncü çeyrek için temkinli sinyal

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Akram, yatırım bankası gelirlerinin geçen yılın güçlü üçüncü çeyreğine kıyasla sabit veya hafif düşük gelebileceğini belirterek, "Sonuç olarak, son altı günün nasıl geçeceğine bağlı olarak, genel yatırım bankacılığı muhtemelen sabit veya belki biraz düşük çıkabilir" ifadelerini kullandı.

Baz etkisi ve birimlere göre ayrışma

Temkinli görünümün temelinde baz etkisi yer alıyor. Geçen yıl üçüncü çeyrekte bankanın gelirlerinin büyük bölümünü oluşturan sabit getirili menkul kıymetler biriminde güçlü bir performans kaydedilmişti.

Akram, bu çeyrekte çoğu ürün grubunda artış görüldüğünü, ancak yüksek baz nedeniyle toplam gelirin yatay kaldığını belirtti.

Anlaşma tarafında ise ayrışma dikkat çekti. Birleşme ve satın alma, hisse senedi ve borç sermaye piyasalarındaki güçlü aktivite, kaldıraçlı finansmandaki zayıflığı dengeledi. Bu kalemin de üçüncü çeyreği yatay kapatması bekleniyor.

"Ortada karamsar olacak bir tablo görmüyorum"

Akram, görünümün kötümser olarak yorumlanmaması gerektiğini vurguladı.

"Ortada karamsar olacak bir tablo görmüyorum. İkinci çeyrek olağanüstü bir çeyrekti, ancak üçüncü çeyreğe baktığımızda tamamen beklentilerimizle uyumlu" değerlendirmesini yaptı.

Deutsche Bank, 2028 yılına kadar küresel yatırım bankacılığı fee havuzunda %3'ün üzerinde pay alma hedefini koruyor. Akram, özellikle ABD'de nihayet tam olarak yer almaya başladıklarını ifade etti.

Piyasada benzer temkinli sinyaller diğer bankalardan da geliyor. BofA CEO'su Brian Moynihan, üçüncü çeyrekte yatırım bankacılığı ücretlerinde %10 düşüş beklediklerini açıklamıştı.