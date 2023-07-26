Deutsche Bank'tan 12 yılın en yüksek kârı
Merkezi Frankfurt'ta bulunan Almanya'nın en büyük bankalarından Deutsche Bank, bu yılın ilk yarısında 3,3 milyar avro ile 2011'den bu yana 6 aylık bazda en yüksek vergi öncesi kara ulaştı.
Bankadan yapılan açıklamaya göre, Deutsche Bank, bu yılın ilk çeyreğinde 1,4 milyar Euro vergi öncesi kar elde etti.
Deutsche Bank grubunun bu yılın ilk yarısındaki vergi öncesi karı 3,3 milyar Euro seviyesinde gerçekleşirken, söz konusu rakam, 2011'den bu yana en yüksek 6 aylık vergi öncesi kar olarak kayıtlara geçti.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Deutsche Bank Üst Yöneticisi Christian Sewing, 2023'ün ilk yarısında bankanın güçlü bir büyüme ivmesi gösterdiğini belirterek, "Bu da bizi 2025 mali hedeflerimize doğru iyi bir yola sokuyor. Planlı hisse geri alımlarımız, sermayeyi hissedarlarımıza dağıtma hedeflerimize ulaşmamızı sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.