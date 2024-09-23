Deutsche Bank'tan ABD Hazine tahvilleri içinde önemli tahmin

Deutsche Bank Research stratejistlerinin konu ile ilgili analizine göre, ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısının ardından ABD Hazine tahvil getirileri için tahminler, daha hızlı bir faiz oranı indirim döngüsünü yansıtacak şekilde düşürüldü.

Güncellenen tahmin, 2 yıllık ve 10 yıllık ABD Hazine tahvil getirilerinin sırasıyla yüzde 3,95 ve yüzde 4,25 olan önceki tahminlere kıyasla, gelecek yılın ortasında sırasıyla yüzde 3,50 ve yüzde 4,05 olarak belirlendi.

2 yıllık ABD Hazine getirisi yüzde 3,60'ta ve 10 yıllık Hazine getirisi yüzde 3,76'da işlem görüyor.