Deutsche Bank'tan ABD için 'resesyon' açıklaması

Deutsche Bank daha önce, Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarını sıkılaştırması ve yumuşak bir iniş için pencereyi daraltması nedeniyle ekonominin hafif bir durgunluğa girmesini bekliyordu.

Deutsche Bank yayınladığı araştırma notunda, daha önce %0,3 olarak tahmin ettiği ABD ekonomisinin bu yıl çeyreklik ortalama bazda %1,9 oranında büyümesini beklediğini belirtti.

ABD baş ekonomisti Matthew Luzzetti, "Ekonomi hala sıkı kredi koşulları, artan tüketici temerrüt oranları ve yavaşlayan işgücü piyasası gibi çeşitli engellerle karşılaşmaya devam etse de, bugüne kadarki direnç 2024'te daha önce öngördüğümüzden daha ılımlı bir yavaşlamaya işaret ediyor" dedi.

Deutsche Bank hala Fed'in Haziran ayından itibaren faiz oranlarını gevşetmeye başlamasını bekliyor, ancak şimdi bu yıl 100 baz puan (bps) faiz indirimi bekliyor, bu da daha önceki 175 bps beklentisinden daha az.