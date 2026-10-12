Deutsche Bank'tan Almanya'ya uyarı: Yabancı sermaye uzaklaşabilir

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Bild gazetesine konuşan Sewing, aşırı sağ ve aşırı sol partilerin yükselişinin Almanya açısından önemli bir risk oluşturduğunu belirterek, bu gelişmenin hafife alınmaması gerektiğini söyledi.

AfD'nin seçim başarıları endişe yarattı

Göçü sınırlandırmayı ve sığınmacıları ülkelerine geri göndermeyi savunan Almanya için Alternatif (AfD) partisi, geçen ay ülkenin doğusundaki eyalet seçimlerinde tarihinin en güçlü sonuçlarından bazılarını elde etti.

Güvenlik kurumları tarafından bazı bölgelerde aşırılıkçı olarak sınıflandırılan AfD, Saksonya-Anhalt eyalet parlamentosunda mutlak çoğunluğu az farkla kaçırırken, iki hafta sonra Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki seçimlerde birinci parti oldu.

Ekonomistler, AfD'nin politikalarının Almanya'nın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü ve yabancı yatırımcıları uzaklaştırabilecek bir ortam oluşturduğunu savunuyor.

Berlin'deki kamulaştırma vaadi de gündemde

Berlin eyalet yönetimi için yapılan seçimlerde ise Sol Parti tarihinin en büyük başarısını elde etti.

Parti, kentte hızla yükselen konut maliyetleriyle mücadele etmek amacıyla konut şirketlerinin mülklerini kamulaştırma sözü verdi.

Deutsche Bank CEO'su Sewing, hem AfD'nin Saksonya-Anhalt'taki yükselişinin hem de Berlin'deki siyasi gelişmelerin ekonomik büyüme ve yatırım ortamı açısından olumsuz olduğunu belirtti.

Sewing, "İster Saksonya-Anhalt'taki AfD olsun ister Berlin'de yaşananlar, bunların hiçbiri ekonomik büyümeye katkı sağlamıyor. Yatırım dostu gelişmeler de değiller" dedi.

Yabancı yatırımcı Almanya'yı bir bütün olarak görüyor

Yabancı yatırımcıların eyalet yönetimleri ile federal hükümet arasında her zaman ayrım yapmadığını vurgulayan Sewing, siyasi gelişmelerin ülkenin genel yatırım algısını etkileyebileceğine dikkat çekti.

Sewing, "Yabancı bir yatırımcının eyalet hükümeti ile Almanya'nın tamamı arasında hemen ayrım yapmasını bekleyemezsiniz. Bu gelişmeler Almanya'nın bütünüyle ilişkilendiriliyor. Yatırımcı açısından bunun anlaşılabilir olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Merz hükümetine reform çağrısı

Sewing, Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki hükümete ekonomiyi canlandırmaya yönelik reformları sürdürme çağrısında bulundu.

Ekonomik reformların siyasi kutuplaşmaya karşı önemini vurgulayan Deutsche Bank CEO'su, "Ülkemizdeki aşırı sağ ve aşırı sol hareketlere karşı verebileceğimiz tek yanıt budur" değerlendirmesini yaptı.